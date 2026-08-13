Manugraph India: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Manugraph India äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.45 INR, nach 2.25 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 257.1 Millionen INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 18.81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 316.6 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch