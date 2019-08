Manufacture Adria voit sa croissance assurée par la réalisation d'un important projet

Le gouvernement du Canada accorde une aide financière de 1 750 000 $ à l'entreprise abitibienne

Manufacture Adria inc. est une entreprise innovante qui connaît une croissance fulgurante. Pour continuer sur sa lancée, elle bénéficiera d'une contribution remboursable de 1 750 000 dollars de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Grâce à cette aide financière, l'entreprise pourra réaliser un projet visant à augmenter sa productivité et sa capacité de production.

Ce financement a été annoncé aujourd'hui par la députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau.

L'aide du gouvernement du Canada permettra plus spécifiquement à Manufacture Adria d'acquérir et d'installer des équipements de production, de manutention et d'entreposage automatisé ainsi que de l'équipement de soudure à la fine pointe technologique. Ce projet nécessitera des investissements importants et mènera à la création de 23 emplois bien rémunérés pour la classe moyenne en Abitibi-Témiscamingue.

Constituée en 2002, Manufacture Adria se spécialise dans la conception et la fabrication de produits électriques sur mesure pour les entreprises des secteurs industriel et minier. Elle offre plusieurs gammes de produits et elle est en recherche constante de solutions innovantes afin de fournir des produits de qualité supérieure répondant aux besoins de ses clients. L'entreprise, qui utilise plusieurs technologies numériques, fait partie de la chaîne de valeur de grands donneurs d'ordres.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. C'est pourquoi il s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs et les commercialiser.

« En aidant les entreprises à investir dans des équipements et des appareils qui les rendront plus performantes, nous demeurons fidèles à notre engagement de stimuler l'expansion, l'innovation et l'exportation. Je suis fière de cet appui de DEC à une entreprise comme Manufacture Adria, qui contribue activement à l'économie de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau, députée de Compton-Stanstead et ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Notre gouvernement donne les moyens aux Canadiens de devenir plus compétitifs et de prospérer au sein de l'économie mondiale. L'investissement dans Manufacture Adria annoncé aujourd'hui cadre avec les avantages concurrentiels du Canada grâce à l'amélioration de la productivité de l'entreprise et stimulera la croissance économique. Il permettra également de créer de bons emplois pour les Canadiens de la classe moyenne. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur DEC comme partenaire dans notre croissance. Grâce à la participation financière du gouvernement du Canada, nous allons pouvoir acquérir l'équipement nécessaire pour poursuivre notre expansion et ainsi répondre aux besoins du marché. »

Joël Baillargeon trésorier et directeur général, Manufacture Adria

L'annonce d'aujourd'hui est faite au nom de l'honorable Navdeep Bains , ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional.

, ministre responsable du portefeuille de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, qui regroupe 17 ministères et organismes fédéraux, dont DEC et les 5 autres agences de développement régional. Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

Pour en savoir davantage sur DEC et ses priorités, consultez le Plan ministériel 2019-2020 ou visitez le www.dec-ced.gc.ca.

