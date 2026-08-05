Mansei stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mansei hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 170.44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 148.06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Mansei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6.74 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25.99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 5.35 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch