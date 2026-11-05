Mansei: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Mansei hat sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 268.51 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 162.91 JPY je Aktie generiert.

Mansei hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9.59 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 38.26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6.94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch