Manraj Housing Finance: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Manraj Housing Finance lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.08 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.680 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch