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16.07.2026 18:11:39

ManpowerGroup Stock Surges 32% After Returning To Q2 Profit

Manpower
41.64 CHF 30.84%
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(RTTNews) - ManpowerGroup Inc. (MAN) shares soared 32.57 percent, gaining $12.71 to trade at $51.73 on Thursday, after the workforce solutions provider returned to profitability in the second quarter, driven by higher revenue and a one-time gain from the sale of its Jefferson Wells U.S. business.

The stock opened at $46.78 and traded between $46.79 and $52.19 during the session on the Nasdaq. It has traded in a 52-week range of $25.15 to $52.19. Trading volume reached 2.15 million shares, compared with an average daily volume of 1.09 million shares.

The company reported second-quarter net income of $53.5 million, or $1.13 per share, compared with a net loss of $67.1 million, or $1.44 per share, a year earlier. Results included a positive impact of $0.14 per share related to the Jefferson Wells U.S. sale, strategic transformation program costs, restructuring costs and a discontinued business liquidation charge.

In eigener Sache

Trading Signals: Sika: Konsolidierung als Chance

Das Umfeld für den Bauchemie- und Spezialmaterialkonzern ist derzeit anspruchsvoll. Doch Marktanteilsgewinne, Effizienzprogramme und die anstehenden Halbjahreszahlen könnten der zuletzt konsolidierenden Aktie neuen Schwung verleihen.

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Mini-Futures auf SMI

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Short 15’103.78 13.69 SK3BLU
Short 15’647.37 8.96 S1BOOU
SMI-Kurs: 14’267.19 16.07.2026 17:31:59
Long 13’628.47 19.92 SMB1YU
Long 13’319.47 13.63 SJBMDU
Long 12’761.39 8.90 BSU9TU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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