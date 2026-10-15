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15.10.2026 14:12:45

ManpowerGroup Names Becky Frankiewicz CEO, Shares Fall In Pre-Market

Manpower
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(RTTNews) - Staffing firm ManpowerGroup Inc. (MAN), announced on Thursday that its board has elected Becky Frankiewicz chief executive officer, effective January 1, 2027. Frankiewicz, who currently serves as president and chief strategy officer, will also join the board.

She will succeed Jonas Prising, who has led the company since 2014 and will transition to executive chair. The board said the move reflects long-term succession planning and ensures leadership continuity.

Frankiewicz joined the company in 2017 after senior roles at Quaker Foods North America.

In pre-market activity on the NYSE, shares of ManpowerGroup were down 21.09 percent, changing hands at $41.01, after closing Wednesday's regular session 0.62 percent higher.

In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

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ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

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Short 14’786.25 19.62 SL4BRU
Short 15’071.95 13.99 S4B3QU
Short 15’639.65 8.94 SCRBEU
SMI-Kurs: 14’245.76 15.10.2026 14:14:34
Long 13’605.99 19.49 SIB66U
Long 13’314.07 13.99 SOB7MU
Long 12’739.14 8.91 SK2BZU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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