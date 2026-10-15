Manpower Aktie 949451 / US56418H1005
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15.10.2026 14:12:45
ManpowerGroup Names Becky Frankiewicz CEO, Shares Fall In Pre-Market
(RTTNews) - Staffing firm ManpowerGroup Inc. (MAN), announced on Thursday that its board has elected Becky Frankiewicz chief executive officer, effective January 1, 2027. Frankiewicz, who currently serves as president and chief strategy officer, will also join the board.
She will succeed Jonas Prising, who has led the company since 2014 and will transition to executive chair. The board said the move reflects long-term succession planning and ensures leadership continuity.
Frankiewicz joined the company in 2017 after senior roles at Quaker Foods North America.
In pre-market activity on the NYSE, shares of ManpowerGroup were down 21.09 percent, changing hands at $41.01, after closing Wednesday's regular session 0.62 percent higher.
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