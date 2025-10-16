Manpower Aktie 949451 / US56418H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
16.10.2025 13:39:05
ManpowerGroup Inc. Reports Drop In Q3 Profit
(RTTNews) - ManpowerGroup Inc. (MAN) reported earnings for third quarter that Dropped, from the same period last year
The company's earnings came in at $18.0 million, or $0.38 per share. This compares with $22.8 million, or $0.47 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 2.3% to $4.634 billion from $4.530 billion last year.
ManpowerGroup Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $18.0 Mln. vs. $22.8 Mln. last year. -EPS: $0.38 vs. $0.47 last year. -Revenue: $4.634 Bln vs. $4.530 Bln last year.
Nachrichten zu Manpower Inc.
|
15.10.25
|Ausblick: Manpower stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
27.08.25
|Manpower-Aktie: Manpower Schweiz ernennt Benjamin Hügli zum Geschäftsführer (AWP)
|
16.07.25
|Ausblick: Manpower veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
02.07.25
|Erste Schätzungen: Manpower legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
16.04.25
|Ausblick: Manpower gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Manpower Inc.
Gold auf Allzeithoch, Dollar unter Druck: Kippt jetzt der KI-Hype?
Gold auf Allzeithoch, US-Dollar unter Druck, KI-Hype, US-Schuldenkrise, Stagflation, Zinswende, Government Shutdown, steigende Anleiherenditen, Europa in der Zinsfalle (Frankreich, UK), Japan hebt Leitzinsen an, Immobilien- & Aktienblase in den USA, Notenbanken kaufen Gold.
Im Interview analysiert Marco Ludescher (Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich) die Lage an den Kapitalmärkten. Olivia Hähnel (BX Swiss) hakt nach: Was bedeutet die Goldrally für Anleger? Kippt der KI-Hype? Wie wirken Schulden, Inflation und Zinspolitik auf Aktien, Anleihen und Immobilien?
Überblick:
– Gold & Währungen: Rekord-Gold vs. schwacher US-Dollar (DXY).
– Makro & Zinsen: Zinswende der Notenbanken vs. steigende Marktrenditen; Stagflations-Risiko.
– USA-Fokus: Defizite, Shutdown, Konsumdruck, Immobilienmarkt, Tech-Bewertungen.
– Europa: Frankreich & UK unter Druck; Emissionen, Hypotheken, Unternehmenslage.
– Japan: Ende der Ultra-Niedrigzinsen? YCC-Folgen für Yen & Renditen.
– KI & Tech: Investitionswelle (Nvidia, OpenAI, Oracle, CoreWeave, Meta, Amazon) – Chance oder KI-Blase?
– Takeaways: Rolle von Edelmetall-Produzenten, Diversifikation, schrittweises Vorgehen.
👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzen von Nestlé und ABB im Fokus: SMI kräftig im Plus -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmarkt tendiert seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag verschiedene Vorzeichen zu sehen.