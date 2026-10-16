Manpower vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Manpower hat am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.380 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 4.84 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 4.44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch