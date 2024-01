Manpower-Aktie an der NYSE tiefer: Manpower Group erhält neuen Schweiz-Chef

Eric Jeannerod wird per sofort zum Country Manager ernannt.

Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in der IT- und Digitalbranche kam Jeannerod 2017 als Chief Operating Officer von Experis France zur Manpower Group, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er verfüge über umfassende Kenntnisse der globalen Marken und Angebote der Manpower Group sowie der IT-Branche.

Jeannerod trete die Nachfolge von Jan Jacob an, der eine neue Chance ausserhalb des Unternehmens verfolge, heisst es weiter.

Im NYSE-Handel verliert die Manpower-Aktie zeitweise 1,11 Prozent auf 76,06 US-Dollar an.

kw/rw

Zürich/Morges (awp)