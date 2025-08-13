Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.08.2025 12:48:36

Manor reduziert Zahl der Lebensmittel-Läden in der Deutschschweiz

(Um weitere Details ergänzt und Einordnungen einer Mediensprecherin ergänzt)

Basel (awp) - Die Warenhauskette Manor will sich mit ihren Lebensmittel-Läden künftig auf die Westschweiz und das Tessin konzentrieren. Drei Ableger in der Deutschschweiz sollen an Coop gehen.

Konkret betroffen sind in den nächsten zwei Jahren die drei Food-Supermarkt-Standorte in Rapperswil, Emmen und Basel, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Filialen in Rapperswil und Emmen sollen im ersten Quartal 2026 und die in Basel im ersten Quartal 2027 in Form einer "Betriebsübernahme" von Coop übernommen werden. Zu den vertraglichen Konditionen wollte sich eine Manor-Mediensprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP nicht äussern.

Die bisherigen Mitarbeitenden erhalten im Zuge der Betriebsübernahme Vertragsangebote von Coop zu mindestens gleichwertigen Konditionen. Einen Stellenabbau werde es daher nicht geben, sagte die Sprecherin weiter.

Für die verbleibenden Filialen würden neue "Kooperationsmodelle" geprüft, dazu zählten auch "weitere Partnerschaften". In der Deutschschweiz hat Manor noch Esswaren-Supermärkte Baden, Chur, Sargans und St. Gallen.

Filiale in Morges geht an Migros

Aufgegeben wird auch die Westschweizer Lebensmittel-Filiale in Morges. Aufgrund der Ladenfläche von unter 1000 Quadratmetern biete diese nur ein eingeschränktes Potenzial zur Weiterentwicklung, heisst es als Begründung. Die Flächen sollen daher voraussichtlich Mitte 2026 an Migros vermietet werden. Die betroffenen Mitarbeitenden sollen eine Anschlusslösung bei Manor in der Region erhalten.

Ebenfalls kleiner als 1000 Quadratmeter ist noch die Filiale in Nyon. "Der Manor Food-Supermarkt in Nyon bleibt Teil der Standortportfolio-Überprüfung und für die Supermarktfläche in Nyon bleiben wir offen für eine Partnerschaft", teilte die Sprecherin weiter mit.

Fokussierung auf Wachstumsregionen

Die Fokussierung auf die Westschweiz und das Tessin liege in der "erfolgreichen Entwicklung" dieser Regionen begründet, schreibt das Unternehmen als Begründung. Daher wolle Manor dort weiterhin in die Sortimentsvielfalt und die Stärkung der Angebote "fait maison" und "lokal" in der Region investieren. Die Investitionen sollen dabei vor allem in die grösseren Lebensmittelmärkte in der Westschweiz fliessen.

Zudem hält das Unternehmen an seinem bereits Anfang des Jahres verkündeten Investitionsprogramm über 200 Millionen Franken in den nächsten zwei Jahren fest. Das Geld soll in die Neugestaltung von Flächen für Kleider, in hausgemachte und lokale Lebensmittelangebote sowie in die Modernisierung der Supermärkte, Restaurants und den Ausbau des Omnichannel-Angebots fliessen.

Nach eigenen Angaben betreibt Manor aktuell 23 Food-Supermärkte in der Schweiz. Dazu kommen noch 56 Warenhäuser und 23 Restaurants. Derzeit beschäftigt die Gruppe rund 6800 Mitarbeitende in der Schweiz.

cg/to

