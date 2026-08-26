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26.08.2026 17:57:36

Manor entlässt am Hauptsitz in Basel 38 Mitarbeitende

(Zusammenfassung)

Basel (awp/sda) - Die Warenhauskette Manor entlässt an ihrem Hauptsitz in Basel 38 Büro-Mitarbeitende. Eine Mediensprecherin des Unternehmens bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

Das Unternehmen unterstütze die Betroffenen "sozialverträglich mit Sozialplan und individueller Unterstützung", schrieb die Sprecherin. Manor richte den Hauptsitz "zukunftsfähig, wirtschaftlich und effizient" aus. Dafür wolle die Warenhausgruppe die Verantwortlichkeiten "schärfen" und "ausgewählte Strukturen vereinfachen", hiess es weiter.

Gemäss Obligationenrecht liegt eine Massenentlassung dann vor, wenn ein Betrieb mit mindestens 300 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 30 oder mehr davon entlässt, was hier der Fall ist.

Mehrere Abbauschritte in den letzten Jahren

Bereits im März 2026 gab Manor einen Stellenabbau bekannt. Das Unternehmen will nächstes Jahr drei Warenhäuser in Delsberg, Wohlen AG und Sargans SG schliessen. Davon wären 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter betroffen.

Zudem gab Manor im August 2025 bekannt, die Zahl seiner Lebensmittel-Läden in der Deutschschweiz zu reduzieren. Coop wird die Filialen in Rapperswil SG, Emmen LU und Basel übernehmen. Dieser Wechsel soll jedoch keinen Stellenabbau zur Folge haben, wie Manor mitteilte.

Ebenfalls letztes Jahr schloss die Warenhauskette zwei Standorte in Mendrisio und Bellinzona im Kanton Tessin, wovon 100 Mitarbeitende betroffen waren. Per Ende 2024 strich Manor zudem 80 Stellen am Hauptsitz.

Die 1902 gegründete Warenhauskette beschäftigt nach eigenen Angaben rund 6800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz. Zur Manor-Gruppe gehören 56 Warenhäuser, 21 Food-Supermärkte und 23 Manora-Restaurants.

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