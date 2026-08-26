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26.08.2026 17:27:36
Manor entlässt am Hauptsitz in Basel 38 Mitarbeitende
Basel (awp/sda) - Die Warenhauskette Manor entlässt an ihrem Hauptsitz in Basel 38 Büro-Mitarbeitende. Eine Mediensprecherin des Unternehmens bestätigte am Mittwoch entsprechende Informationen der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.
Das Unternehmen unterstütze die Betroffenen "sozialverträglich mit Sozialplan und individueller Unterstützung", schrieb die Sprecherin. Manor richte den Hauptsitz "zukunftsfähig, wirtschaftlich und effizient" aus. Dafür wolle die Warenhausgruppe die Verantwortlichkeiten "schärfen" und "ausgewählte Strukturen vereinfachen", hiess es weiter.
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