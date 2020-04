Manon Massé, Valérie Plante et les Caisses Desjardins du Complexe Desjardins et du Quartier-Latin de Montréal annoncent la mise sur pied d'un Fonds d'urgence conjoint pour les organismes de Ville-...

MONTRÉAL, le 15 avril 2020 /CNW Telbec/ - Préoccupées par la situation difficile qu'occasionne la pandémie de la COVID-19 pour plusieurs organismes communautaires, la mairesse de Montréal et de Ville-Marie, madame Valérie Plante, la députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et cheffe du deuxième groupe d'opposition à l'Assemblée nationale du Québec, madame Manon Massé, ainsi que les Caisses Desjardins du Complexe Desjardins et du Quartier Latin de Montréal sont heureuses d'annoncer la création d'un Fonds local d'urgence conjoint de 250 000 $. Celui-ci permettra de fournir une aide financière bonifiée et exceptionnelle aux organismes communautaires selon des critères souples afin de mettre en place des mesures de soutien auprès des personnes vulnérables.

« Les groupes communautaires sont au cœur du tissu social du Centre-Sud, de souligner Manon Massé. Ses travailleurs(euses) et bénévoles œuvrent corps et âme à l'année longue pour améliorer la qualité de vie des gens de notre quartier. Malheureusement, la COVID-19 a obligé plusieurs organismes à modifier leurs services directs à la population puisqu'ils se sont vus priver d'un important nombre de bénévoles. Tout ça alors que les besoins, eux, se sont multipliés! Il est donc plus qu'essentiel de les appuyer financièrement en ces temps de crise. Mon bureau versera dès maintenant 50 000 $ au Fonds d'urgence pour leur venir en aide et leur permettre de poursuivre le travail crucial qu'ils accomplissent. ».

« Depuis le début de la crise, on observe une explosion du nombre de demandes d'aide sur notre territoire de la part des organismes qui doivent répondre à des besoins de toutes sortes, note Valérie Plante. La création du Fonds local d'urgence conjoint, auquel l'arrondissement de Ville-Marie contribuera à hauteur de 100 000 $, nous assurera de répondre plus largement à ces besoins. Il s'agira d'un soutien complémentaire au Fonds d'urgence COVID-19 de Centraide du Grand Montréal à qui l'Arrondissement accorde également une contribution exceptionnelle de 150 000 $ pour l'année 2020, d'ajouter Valérie Plante. En plus de bonifier les ressources financières disponibles pour les organismes, je suis rassurée que cette collaboration permette d'offrir une aide simple, rapide et concertée. »

C'est avec fierté que les deux caisses de territoire unissent leurs forces en remettant une somme de 100 000 $ au Fonds local d'urgence. « Souhaitant accompagner ceux qui sont le plus durement touchés par la situation de la COVID-19, nous trouvions important de faire preuve de solidarité en soutenant le courage et l'engagement des organismes d'ici, en cette période particulièrement difficile. C'est le moment d'être encore plus présents pour eux et nous avons la certitude que notre apport permettra à nos organismes d'agir pour le bien de notre communauté. Il s'agit là d'un moyen concret pour Desjardins de répondre aux préoccupations et aux besoins essentiels grandissants des résidents et résidentes ainsi que des familles de l'arrondissement de Ville-Marie causés par la pandémie » ont exprimé Mme Nathalie Tremblay et M. Simon Déry, respectivement directrice générale de la Caisse Desjardins du Complexe Desjardins et directeur général de la Caisse Desjardins du Quartier-Latin de Montréal.

Les organismes communautaires du territoire n'auront qu'une seule demande à remplir pour bénéficier du soutien financier de ce fonds conjoint. Pour être admissible, ceux-ci devront :

remplir le formulaire que leur fera parvenir l'Arrondissement de Ville-Marie ;

; offrir des activités et des services qui répondent à des besoins découlant de la crise sanitaire;

être déjà connus ou soutenus par l'Arrondissement.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Ville-Marie