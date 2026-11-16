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16.11.2026 06:37:00
Manomay Tex India stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Manomay Tex India hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 3.61 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Manomay Tex India noch ein Gewinn pro Aktie von 3.09 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 41.29 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.66 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.35 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.ch
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