Manoj Vaibhav Gems N Jewellers zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 10.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5.64 INR. Im Vorjahresviertel hatte Manoj Vaibhav Gems N Jewellers 4.22 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 30.05 Prozent auf 7.14 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.49 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch