Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Manoj Vaibhav Gems N Jewellers hat am 13.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 7.31 INR gegenüber 6.50 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Manoj Vaibhav Gems N Jewellers in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.61 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 7.91 Milliarden INR im Vergleich zu 7.56 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch