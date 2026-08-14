Mannatech hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Mannatech hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0.53 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Mannatech noch ein Gewinn pro Aktie von -2.270 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 26.7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 25.7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch