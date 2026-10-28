Mankind Pharma: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Mankind Pharma hat am 26.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 17.23 INR. Im Vorjahresviertel waren 12.39 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17.33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 43.38 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 36.97 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch