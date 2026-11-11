Manila Water Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Manila Water Company hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurden 1.19 PHP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manila Water Company 1.59 PHP je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11.55 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.16 Milliarden PHP umgesetzt, gegenüber 10.00 Milliarden PHP im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch