Manila Water Company stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manila Water Company präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 1.37 PHP. Im letzten Jahr hatte Manila Water Company einen Gewinn von 1.48 PHP je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.52 Milliarden PHP – ein Plus von 10.84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manila Water Company 10.40 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch