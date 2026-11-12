Manila Water Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manila Water Company hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.48 USD. Im Vorjahresviertel hatte Manila Water Company 0.700 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 180.3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 175.2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch