Manila Electric informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manila Electric lud am 28.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.53 USD. Im Vorjahresviertel hatte Manila Electric 0.410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Manila Electric 2.57 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 16.14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.22 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch