Maniker hat am 16.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 55.00 KRW. Im Vorjahresquartal waren 28.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3.65 Prozent auf 107.06 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 103.29 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch