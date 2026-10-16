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16.10.2026 06:37:00
MANI: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
MANI hat am 15.10.2026 die Bücher zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das EPS wurde auf 16.19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3.95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat MANI im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12.15 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 8.62 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 7.69 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 73.47 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 47.14 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 33.02 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte MANI einen Umsatz von 29.97 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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