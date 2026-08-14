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14.08.2026 06:37:00
Manho Rope Wire mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Manho Rope Wire hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 35.23 KRW je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 10.30 KRW je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde auf 39.14 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 1.05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 39.56 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.
In Sachen EPS wurden 31.81 KRW je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Manho Rope Wire -110.100 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 149.55 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 2.22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 152.95 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.ch
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