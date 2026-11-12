Manho Rope Wire: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Manho Rope Wire hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Manho Rope Wire hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 108.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 224.20 KRW je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.60 Milliarden KRW – ein Plus von 54.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manho Rope Wire 36.69 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch