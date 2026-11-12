|
12.11.2026 06:37:00
Manho Rope Wire: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Manho Rope Wire hat am 11.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Manho Rope Wire hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 108.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 224.20 KRW je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 56.60 Milliarden KRW – ein Plus von 54.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Manho Rope Wire 36.69 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Freitagshandel nachgeben. Die Börsen in Asien zeigen sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.