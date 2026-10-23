Manhattan Bridge Capital: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Manhattan Bridge Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0.11 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Manhattan Bridge Capital ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0.110 USD in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0.49 Prozent auf 2.1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch