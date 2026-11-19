Mangoceuticals hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Mangoceuticals hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.690 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Mangoceuticals 0.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 12.50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.ch