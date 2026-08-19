Mangels Industrial stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Mangels Industrial veröffentlichte am 17.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das vergangene Quartal hat Mangels Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 314.1 Millionen BRL abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 268.4 Millionen BRL erwirtschaftet worden waren, um 17.03 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch