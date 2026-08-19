MANGELS INDUSTRIAL gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MANGELS INDUSTRIAL hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat MANGELS INDUSTRIAL im vergangenen Quartal 314.1 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17.03 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte MANGELS INDUSTRIAL 268.4 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch