Mangalore Refinery Petrochemicals stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mangalore Refinery Petrochemicals veröffentlichte am 14.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 10.85 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3.58 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43.57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 226.49 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 325.16 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch