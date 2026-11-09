Mangalam Seeds: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Mangalam Seeds veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2.32 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1.63 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 340.8 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 183.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch