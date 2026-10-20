Mangalam Global Enterprise zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Mangalam Global Enterprise präsentierte am 19.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0.28 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.540 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 9.83 Milliarden INR gegenüber 7.06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch