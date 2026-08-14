Mangalam Drugs Organics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Mangalam Drugs Organics gab am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 4.83 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -8.720 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 571.2 Millionen INR – das entspricht einem Minus von 0.40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 573.5 Millionen INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch