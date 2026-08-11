Mangalam Cement präsentierte Quartalsergebnisse

Mangalam Cement hat am 08.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.57 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 11.73 INR je Aktie vermeldet.

Mangalam Cement hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.55 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0.77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4.52 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch