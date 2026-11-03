Mangal Electrical Industries vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Mangal Electrical Industries hat am 31.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3.97 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 5.96 INR je Aktie erzielt worden.

Mangal Electrical Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.69 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.54 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch