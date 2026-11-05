Mangal Credit and Fincorp gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Mangal Credit and Fincorp hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.93 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1.48 INR erwirtschaftet worden.

Mangal Credit and Fincorp hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212.5 Millionen INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34.08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 158.5 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch