Mando: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Mando äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1002.13 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Mando 931.00 KRW je Aktie generiert.

Umsatzseitig standen 2’320.53 Milliarden KRW in den Büchern – ein Minus von 0.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Mando 2’321.28 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch