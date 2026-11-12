Mandatum präsentierte Quartalsergebnisse

Mandatum hat am 10.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.220 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 230.0 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 58.56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 555.0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch