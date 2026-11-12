Mandatum informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Mandatum präsentierte in der am 10.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Mandatum hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.06 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.090 EUR je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Mandatum mit einem Umsatz von insgesamt 199.9 Millionen EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 474.9 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 57.91 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.ch