MANDARAKE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

MANDARAKE lud am 14.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 11.68 JPY gegenüber 7.95 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 19.70 Prozent auf 4.38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3.66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch