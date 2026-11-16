MANDARAKE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

MANDARAKE hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3.84 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 9.56 JPY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 4.40 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte MANDARAKE 3.88 Milliarden JPY umgesetzt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 42.24 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 34.36 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat MANDARAKE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 12.63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17.10 Milliarden JPY im Vergleich zu 15.18 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch