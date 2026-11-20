Manchester United hat am 19.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.050 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Manchester United mit einem Umsatz von insgesamt 196.4 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 189.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch