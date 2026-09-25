Manchester United: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manchester United hat am 23.09.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.22 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3.55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 211.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 219.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0.330 USD. Im Vorjahr waren -0.250 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Manchester United im vergangenen Geschäftsjahr 909.53 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5.48 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Manchester United 862.27 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0.125 GBP geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 677.65 Millionen GBP taxiert.

Redaktion finanzen.ch