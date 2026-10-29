Manba Finance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Manba Finance hat am 27.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2.73 INR, nach 2.27 INR im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 26.04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 977.6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 775.6 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.ch