Manappuram Finance stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Manappuram Finance veröffentlichte am 11.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.23 INR, nach 1.57 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Manappuram Finance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34.23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30.40 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 22.65 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch