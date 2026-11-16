Manaksia Steels öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manaksia Steels äusserte sich am 14.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 3.69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.690 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 4.20 Milliarden INR gegenüber 2.63 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch