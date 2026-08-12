Manaksia Steels: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Manaksia Steels hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 3.46 INR gegenüber 0.990 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.27 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 50.58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.17 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch