Manaksia öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Manaksia hat sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Manaksia hat ein EPS von 1.68 INR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 1.68 INR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 1.00 Prozent auf 1.88 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Manaksia 1.90 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch